Cina, settore manifatturiero in espansione a settembre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero cinese si è attestato a 50,1 a settembre 2026, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto ad agosto e nuovamente in zona di espansione, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre uno inferiore segnala contrazione.

Il clima commerciale nel settore manifatturiero è ulteriormente migliorato a settembre, con il PMI in aumento per il secondo mese consecutivo, ha dichiarato Huo Lihui, responsabile delle statistiche presso l’Ufficio nazionale di statistica.

Tra i 21 settori oggetto dell’indagine, 12 hanno registrato un PMI superiore alla soglia di espansione, quattro in più rispetto al mese precedente, ha osservato Huo.

Il settore ha registrato un’espansione sia della produzione manifatturiera sia della domanda di mercato a settembre. Il sottoindice della produzione è salito a 51,7, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto ad agosto, mentre l’indice dei nuovi ordini si è attestato a 50,5, rimanendo al di sopra della soglia.

Spinta dall’accelerazione della produzione, la propensione delle imprese agli acquisti si è rafforzata, con l’indice del volume degli acquisti che ha raggiunto quota 51,0, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al mese precedente, ha dichiarato Huo.

I PMI dei settori della produzione di attrezzature, della produzione ad alta tecnologia e dei beni di consumo si sono attestati rispettivamente a 51, 52,5 e 50,7, rimanendo tutti nella zona di espansione.

Per effetto dell’aumento dei prezzi internazionali delle materie prime e della crescente domanda in alcuni settori, l’indice dei prezzi di acquisto delle principali materie prime e l’indice dei prezzi ex-factory del settore manifatturiero si sono attestati rispettivamente a 60,8 e 54, in aumento di 4,2 e 3,6 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Il PMI delle medie e piccole imprese manifatturiere si è attestato rispettivamente a 49,7 e 48,9, in aumento di 0,3 punti percentuali e di 1 punto percentuale rispetto al mese precedente, grazie alla ripresa delle attività commerciali.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –