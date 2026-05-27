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Agroalimentare, il Made in Italy guadagna quote di mercato in Romania

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Mag 27, 2026


BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – L’eccellenza agroalimentare italiana è stata protagonista dal 22 al 24 maggio alla quinta edizione del Salone “Gustul Italiei”, organizzato da ICE – Agenzia di Bucarest e ospitato nell’ambito di RoWine Bucarest 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati al vino e all’enogastronomia in Romania.
Il mercato agroalimentare romeno è dinamico e in continua crescita, con una domanda sempre più orientata verso prodotti di qualità, marchi riconosciuti e specialità tipiche. In questo contesto i prodotti italiani godono di una solida reputazione.

sat/azn

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