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Parifica rendiconto 2022 della Regione Siciliana, Dagnino “Siamo fiduciosi”

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Mag 27, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La giornata è di grande importanza perché attendiamo la decisione sulla parifica del rendiconto 2022. L’udienza è andata molto bene e siamo fiduciosi. Mi sembra che la Corte dei Conti e il procuratore generale abbiano chiesto la parifica, sebbene parziale, come usualmente avviene, essendoci sempre dei rilievi. Con la lettura del dispositivo ascolteremo l’ammontare di questi ultimi, ma quale che sia l’esito e a condizione che si abbia una parifica parziale, come sembra scontato avverrà alla luce dello svolgimento dell’udienza, si libereranno 264 milioni di euro. Questi potranno essere utilizzati una volta approvato il rendiconto in aula all’esito dell’odierna parifica, per una variazione di bilancio già calendarizzata da parte del Parlamento regionale per il prossimo luglio”. Così Alessandro Dagnino, assessore regionale all’Economia, intervenuto al termine dell’udienza per il giudizio di parificazione del Rendiconto 2022 della Regione Siciliana. xi6/vbo/mca1

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