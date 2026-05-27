Evola (UniCredit) “Con Laboratorio Business Plan forniamo competenze a studenti”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’obiettivo che ci poniamo è assistere le imprese fin dalla loro nascita, quindi fornire competenze anche agli studenti. Lo facciamo in vari modi: uno dei più importanti è la nostra Banking Academy, che tramite i nostri volontari di competenza fa formazione sul territorio. Oggi siamo qui per stimolare e accrescere le competenze dei nostri studenti: lo faremo sia andando a valutare le idee imprenditoriali degli studenti che presenteranno il laboratorio sia erogando una lezione sull’accesso al credito, per far vedere come la banca guarda le idee imprenditoriali”. Così Vincenzo Evola, responsabile Territorial Development di UniCredit Sicilia, a margine della nona giornata del Laboratorio sulla redazione di un Business Plan, progetto organizzato dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con UniCredit. xd8/vbo/mca1