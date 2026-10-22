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A2A, 45 milioni di valore economico generato in Calabria

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Ott 22, 2026


GIZZERIA (CATANZARO) (ITALPRESS) – A2A rafforza il proprio contributo all’economia calabrese. Nel 2025, infatti, il Gruppo ha generato valore sul territorio per circa 45 milioni di euro, con una crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Un risultato accompagnato dall’aumento delle commesse alle imprese locali: gli ordini ai fornitori hanno raggiunto i 18 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto al 2024. I dati sono stati presentati in occasione della quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria a Gizzeria Lido (Catanzaro).
col/mgg/gtr

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