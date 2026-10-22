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Lega, Salvini “Le idee si portano ai congressi, non sui giornali”

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Ott 22, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Voglio portare modifiche importanti al passo coi tempi, quindi aggiornare il simbolo, dotare la lega di una segreteria politica che coinvolga ancora di più i territori, istituire una consulta dei sindaci che sono la nostra forza”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. “Se ci sono altre idee le ascolto volentieri perché i congressi servono per questo. Le idee si portano ai congressi, nelle sedi e nelle aule, non sui giornali o in libreria”, ha aggiunto.

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