Abodi “A Rebibbia iniziativa per lo sport per tutti, non è uno spot”





ROMA (ITALPRESS) – “C’è una strategia complessiva: non è uno spot, non è un fotogramma, è un film che punta a garantire lo sport per tutti e di tutti, così come recita la Costituzione, in ogni luogo, tanto più in quelli caratterizzati da disagio”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di rifacimento delle strutture sportive della Casa Circondariale del carcere di Rebibbia a Roma. “È un’iniziativa importante che fa parte di una strategia che da quattro anni portiamo avanti e che non riguarda solo gli istituti penitenziari, ma anche le comunità di accoglienza per minori e la società civile in senso generale”. “Con il bando ‘Sport di tutti’ ormai da diversi anni portiamo avanti, insieme a Sport e Salute, interventi che hanno coinvolto 60 istituti penitenziari, 13 carceri minorili e 25 comunità di accoglienza per minori – ha aggiunto -. È la dimostrazione che esiste una strategia, che si collega a quello che facciamo per tutti: i 1.543 playground realizzati nei comuni del Sud con meno di 10mila abitanti e gli 85 playground nei Comuni delle grandi città, nelle periferie dove c’è bisogno di una maggiore presenza dello sport”.

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