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A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly

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Apr 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Si è concluso il tour lombardo di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante promossa da Lilly per rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile, gratuita e vicina ai cittadini: dopo aver attraversato le principali province della Lombardia, il truck della salute è arrivato in Piazza Duca d’Aosta, a Milano, per l’ultima tappa, confermando l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e promuovere una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita. Alla tappa conclusiva di Milano sono intervenuti rappresentanti istituzionali e del mondo dello sport, a testimonianza dell’importanza di fare sistema nella promozione della salute.

f28/fsc/azn

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