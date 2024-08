A giugno prestiti a privati e famiglie in calo

ROMA (ITALPRESS) – Calano i prestiti a privati e famiglie. Come rileva la Banca d’Italia, a giugno i prestiti al settore privato sono diminuiti dell’1,6 per cento, mentre quelli alle famiglie si sono ridotti dello 0,9 per cento, sempre su base annua. Giù anche i prestiti alle società non finanziarie, -3,4%. In aumento invece i depositi del settore privato, così come la raccolta obbligazionaria. In lieve calo i tassi sui mutui concessi alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, che a giugno si sono collocati al 4,02 per cento dal 4,04 di maggio); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 10 per cento. Sempre secondo Bankitalia, il Taeg, ovvero il Tasso Annuale Effettivo Globale sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,29 per cento.

