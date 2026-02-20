A Genova crolla un muraglione su un palazzo e un garage: le immagini

IN EVIDENZA

Feb 20, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – Un altro crollo a Genova a poche ore da quello che ha costretto a evacuare un intero palazzo con 52 residenti. Nel tardo pomeriggio un muraglione ha ceduto nella zona di Castelletto, sulle alture del centro cittadino, travolgendo l’ingresso di un ex rifugio antiaereo trasformato in garage e due caseggiati. Sul posto vigili del fuoco con team Usar e unità cinofile, protezione civile e forze dell’ordine. Evacuato un appartamento al piano terra abitato da 3 persone. Il cedimento ha provocato una fuga di gas.

xa8/tvi/mca2
(Fonte video: account X Vigili del Fuoco)

Di

