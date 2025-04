25 aprile, Sala “Io sempre stato sobrio. Spero in corteo tranquillo”

MILANO (ITALPRESS) – “È chiaro che tutti speriamo in un 25 aprile tranquillo, anche se veramente non lo è mai. Siamo tutti attenti e partecipi, c’è un costante colloquio tra Anpi, Comune, Prefettura e Questura. Speriamo veramente che tutti vengano con animo pacifico e dando il peso giusto a quella giornata, che è una giornata di memoria e di attenzione al fatto che un pò partigiani bisogna sempre essere”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento all’Università Statale di Milano. “Noi faremo il nostro 25 aprile come sempre, credo che, di fatto, per quanto mi riguarda sono sempre stato sobrio e anche quest’anno lo sarò”, sottolinea. xm4/vbo/mca1