Dopo le 3 serate ‘esaurite’ con il Teatro all’aperto (oltre 750 presenze) nel mese di giugno, il Quartiere Cristo continua con le attività. Esattamente un anno fa veniva inaugurata, su iniziativa dell’imprenditore Luca Bottiglieri, la prima palestra all’aperto completamente gratuita, nell’area verde di via Campi. Grazie all’impegno dell’ASD ‘Calisthenics’, la struttura è stata méta di tantissimi giovani, e non solo, che ne hanno usufruito.

“Sono stati centinaia i frequentatori. La struttura era stata messa in sicurezza grazie all’impianto di telecamere installate all’inaugurazione da Tecnoluce e Unicom per la videosorveglianza – spiega Enzo Cirimele, presidente dei commercianti del Quartiere – e stiamo pensando ad un grande evento subito dopo l’estate. Quando Luca ci parlò del suo progetto un anno fa, ci mettemmo a disposizione per supportare il suo sogno. La nostra idea di associazione non è solo rivolta alle attività commerciali, ma anche quello di lavorare ogni giorno per la nostra gente, quella gente che ogni giorno ci incontra e ci ringrazia per il nostro amore per il territorio. Certe scelte possono sembrare folli, ma è solo volontà di generare valore per il quartiere e per la città“.

Calisthenics

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calisthenics, fondata da Pier Giulio Rossi (presidente, atleta e coach), insieme a Gian Mario Rossi (vice presidente), si impegna attivamente nella promozione della disciplina del Calisthenics sul territorio, organizzando una varietà di eventi tra cui gare e raduni. L’obiettivo principale è fornire una formazione sana e accessibile per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del Calisthenics. Ma che cosè?

Il Calisthenics è uno sport di forza e resistenza a corpo libero, diviso in: Skills, Street-lifting ed Endurance, ognuna con i suoi punti di forza e particolarità. Le gare e i raduni rappresentano un’opportunità unica per la comunità di immergersi in questa disciplina.

Il commento

Conclude Cirimele: “Durante i nostri eventi, ci impegniamo a coinvolgere attivamente la comunità locale. Vogliamo condividere la nostra passione per questo sport e ispirare gli altri a unirsi a noi in questa avventura di crescita personale. Siamo alla ricerca di altri sponsor e ci piacerebbe realizzare altre strutture cosi nel Quartiere. Ci stiamo lavorando“.