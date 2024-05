La Compagnia di prosa di Quattordio presenta “Notti a Teatro”, terza edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Gianfranco Trusiano. Gli spettacoli andranno in scena nello spazio all’aperto ‘La Corte di Uanu’, a Quattordio in via Cavour 20.

Tre le Compagnie teatrali in concorso e si contenderanno i premi di miglior spettacolo, migliore attrice, migliore attore e Premio Speciale Roberto Monis per la scenografia originale.

Rinnovata in parte la giuria chiamata a valutare le performance teatrali, ai confermati Francesca Trusiano (presidente), Barbara Benso, Agata Tinnirello, Alessandro Tocco si affiancherà, per la prima volta, l’attore e commediografo astigiano Sergio Di Grado.

Venerdì 7 giugno – 21,15 – “Catastrofi Limitate” presentato dal Piccolo teatro Instabile di Torino, con la regia di Giovanni Badellino;

Sabato 15 giugno – 21.15 – "Il Ventaglio", una delle commedie più famose di Carlo Goldoni, con la regia di Paolo Sulas per la Compagnia Teatro 4 di Verbania.

Sabato 22 giungo – 21.15 – "Il Pranzo", commedia scritta da Silvia Benzi e Massimo Brioschi (regista) rappresentata dagli alessandrini Gli Illegali – Blog Al.

Sabato 5 luglio – cerimonia di premiazione seguita dallo spettacolo della Compagnia di prosa di Quattordio. Due atti unici di Cechov in una versione del tutto nuova: "Na Dumanda d'matrimoni", in dialetto quattordiese , grazie all'adattamento di Fiorenzo Fiori, ed il grottesco e divertente "Le Nozze".

A sostenere la manifestazione Fita Piemonte e la PPG Industries (nota multinazionale delle vernici con uno storico stabilimento a Quattordio) i cui dirigenti hanno accolto con grande entusiasmo il progetto.