Le parole

Il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano , ha spiegato: “La consegna dei diplomi a un numero così elevato di partecipanti rivela la validità del progetto che riguarda studenti, operatori delle forze di polizia e addetti al settore orafo, interessati a perfezionare le proprie conoscenze sull’analisi delle pietre preziose, o anche a conseguire una riqualificazione professionale. L’iniziativa è stata fatta propria dalla Fondazione e rappresenta un valore aggiunto per Valenza e per il distretto orafo, fiore all’occhiello della provincia e del made in Italy”.