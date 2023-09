“Mozart e la pantomima rinata”: musica e teatro giovedì 7 alle 21 al Conservatorio di Alessandria

Spettacolo ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Riparte il XIV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” con un evento settembrino di grande importanza filologica, che si svolgerà, in co-produzione col Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, giovedì 7 settembre alle ore 21, presso l’Auditorium Michele Pittaluga di Palazzo Cuttica:

la messa in scena della Pantomima KV 446 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Basata su un frammento ritrovato dell’originale partitura mozartiana, la Pantomima è stata ricostruita nel 2006 dal musicista Vladimir Mendelsshon ed il testo rielaborato da Quirino Principe.

Saranno gli attori Manuel Buttus, Roberta Colacino e Maurizio Zacchigna a portare in scena le disavventure di Pantalone e Colombina, indossando le vesti dei celebri personaggi della Commedia dell’Arte, mentre Andrea Rucli al pianoforte ed il Voxonus Quartet saranno interpreti della ricostruzione musicale della Faschingspantomime KV 446.