‘Fastaff a Windsor’ è lo spettacolo in scena stasera, 29 febbraio alle 21 al Teatro Alessandrino , con la regia di Ugo Chiti e la compagnia teatrale Arca Azzurra.

Con ASCOLTALE godetevi il Podcast di Brunello Vescovi dedicato allo spettacolo. Per accedere all’Episodio 5 intitolato ‘Falstaff l’antieroe’, ecco il link: https://open.spotify.com/episode/0knNYyC0J2vmhohAUroJfZ

“L’antieroe shakespeariano che visse due volte: è Falstaff, compagno di bagordi del principe Hal nel dramma Enrico IV che ricompare nella commedia “Le allegre comari di Windsor” perché la regina Elisabetta era rimasta affascinata dal personaggio e voleva rivederlo. Shakespeare, che l’aveva già fatto morire, dovette così resuscitarlo, ma in un certo modo si vendicò… “Falstaff a Windsor” è un brioso spettacolo in cui è protagonista Alessandro Benvenuti, con la regia di Ugo Chiti, autore di sceneggiature importanti (“Gomorra” e “La stranezza”, per citare alcuni suoi lavori). Va in scena giovedì 29 febbraio ad Alessandria.”

Inizia così AscoltAle, il podcast realizzato dal giornalista Brunello Vescovi (voce narrante) insieme all’associazione Tessere Territori, che guida gli ascoltatori fra gli spettacoli al Teatro Alessandrino per la stagione di prosa organizzata dal Comune di Alessandria in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con la partecipazione di ASM Costruire Insieme.

Il progetto AscoltAle è sostenuto da Comune di Alessandria e ASM Costruire Insieme con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il nuovo episodio del podcast è sui siti istituzionali di Comune a ASM Costruire Insieme e su piattaforme di hosting che lo rendono ascoltabile su app come Spotify.