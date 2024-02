Sarah Sclauzero, presidente di me.dea, diventerà ‘Ufficiale al Merito’. Cerimonia al Quirinale

La presidente del Centro Antiviolenza me.dea, Sarah Sclauzero , diventerà Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia di premiazione avverrà il prossimo 20 marzo al Quirinale .

Il Presidente Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile, 30 casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani, fra questi non è passato inosservato il lavoro di Sarah Sclauzero e del centro antiviolenza me.dea. Sclauzero riceverà il riconoscimento il prossimo 20 marzo alle ore 16,30 nel corso di una solenne cerimonia a Roma, presso il Palazzo del Quirinale.

La motivazione alla base della scelta recita: “Per affrontare con competenza il tema dell’aiuto alle persone vittime di violenza”.

Le parole

“Sto vivendo una gioia immensa – ha spiegato Sarah – e la voglio condividere con tutte le colleghe di me.dea. Insieme abbiamo costruito e cresciuto un’associazione diventata punto di riferimento del territorio per le donne, le istituzioni e tutta la collettività. Dalle attività di contrasto e prevenzione della violenza di genere che svolgiamo da 15 anni, emerge il nostro stile, un modo di lavorare per il bene comune che ci ha permesso di superare tante difficoltà organizzative ed economiche e che, arricchito da una buona dose di coraggio e creatività, oggi rappresenta la chiave per affrontare le sfide quotidiane che ci troviamo dinanzi”.