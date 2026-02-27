Cultura & Eventi Spettacoli Teatro

Teatro a Cortemilia: domenica 1° marzo lo spettacolo dialettale di Oscar Barile, alle 17 al Comunale

Feb 27, 2026

Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 di Teatro nelle Valli Bormida con un appuntamento dedicato alla grande tradizione del teatro popolare piemontese. Domenica 1° marzo 2026 alle ore 17 a Cortemilia (CN), presso il Teatro Comunale.

Va in scena N’euv ’d doi ross, commedia di Oscar Barile, interpretata dalla Compagnia Nostro Teatro di Sinio, una delle realtà più apprezzate del panorama del teatro piemontese contemporaneo. Una commedia che racconta, tra sorrisi e malinconia, un amore mai sbocciato sulle colline di Langa, e che torna a galla dopo tanti anni in un sorprendente incontro tra i due protagonisti. Tra battute brillanti e momenti più intimi, lo spettacolo ci porta dentro una piccola comunità di paese, con le sue dicerie, le sue stranezze e i suoi cuori nascosti. C’è chi ama e non lo dice, chi aspetta troppo a lungo, chi si perde nei rimpianti… e chi, magari, riesce ancora a cambiare il finale della propria storia. Una commedia tenera e spassosa, che fa ridere e pensare, portandoci tra le vigne e i ricordi con il sorriso sulle labbra e un po’ di nostalgia nel cuore.

BIGLIETTI – Intero € 15 – ridotto € 13 – Prenotazioni: [email protected] | 389-0576711 – Acquisto online: Mailticket: https://www.mailticket.it/evento/51156/n%E2%80%99euv-%E2%80%98d-doi-ross

CREDITI – Teatro nelle Valli Bormida è una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Banca di Asti. [email protected] – 389-0576711
www.rete-teatri.it –  www.teatronellevalli.it – Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

