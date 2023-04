Stasera il secondo evento del ‘BlueJazz02 Valenza Jazz City Festival’: the Swingers Orchestra

L’Associazione Amici del Jazz presenta il BlueJazz02 Valenza Jazz City Festival, giunto alla sua seconda edizione. La manifestazione, realizzata grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si svolge al Teatro Sociale di Valenza (c.so Garibaldi 58) dal 14 aprile al 10 giugno con 5 eventi:

– Gigi Cifarelli in un tributo a George Benson. sabato 10 giugno – il Trio Colombo, Calloni, Corini riproporrà la storica “Linea Cacoustic trio”.

THE SWINGERS ORCHESTRA – Gabriele Comeglio (sax contralto), Giulio Visibelli (sax tenore), Emilio Soana (tromba), Rudy Migliardi (trombone), Stefano Caniato (pianoforte), Delio Barone (chitarra), Enrico Lazzarini (contrabbasso), Claudio Bonora (batteria). La Swingers Orchestra, diretta dal chitarrista ferrarese Delio Barone, si esibisce con la musica di Count Basie in un vortice di swing orchestrale, incentrato sul repertorio di una delle compagini simbolo della Swing Era. Lo stesso Basie aveva predisposto l’esecuzione del suo repertorio per organici ridotti (specialmente settetti), creando arrangiamenti ad hoc per conservarne appeal melodico e spinta ritmica. In scaletta brani leggendari: ‘Lady Be Good’, ‘Shiny Stockings’, ‘Blue and Sentimental’, ‘Dickie’s Dream’, ‘Splanky’, ‘Down for Double’, ‘One O’clock Jump’.

Inizio concerto ore 21.00 – Teatro Sociale di Valenza- C.so Garibaldi 58

Ingresso 30 euro

Prenotazioni e vendita ticket presso:

Biglietteria del Teatro tel. 0131.920154/324.0838829

martedì 16-19.30; sabato 10-12.30

Vendita on line su: liveticket.it/bluejazz

Sito: www.associazioneamicideljazz.it

Facebook: Valenza Jazz

Instagram: valenzajazz23

Il bonus cultura 2023, destinato agli studenti nati nell’anno 2004 che hanno compiuto 18 anni nel 2022, può essere utilizzato anche per acquistare biglietti di concerti.