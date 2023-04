Rotary Club: evento sulla ‘Salute’ aperto alla cittadinanza, oggi alle 18.30 a Palazzo Monferrato

Questo pomeriggio alle 18.30, presso Palazzo Monferrato di Alessandria (via San Lorenzo 21), si terrà un’importante iniziativa organizzata e promossa dai Rotary Club di Alessandria e Valenza.

L’evento

Ha per titolo “I segreti dei centenari. Longevità e prevenzione sotto la lente della scienza” , e vedrà come relatrice la dott.ssa Chiara Segrè, biologa e dottore di ricerca in oncologia molecolare, attualmente Supervisore Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi. Per lei la cultura scientifica è motore di sviluppo sociale e culturale per una cittadinanza consapevole e informata, presupposto di ogni moderna società democratica. Di questi principi si fa da sempre promotore e portavoce il Rotary che con questo evento vuole condividere l’interesse a proteggere il nostro patrimonio più prezioso: la salute.

L’incontro, considerata la rilevanza e l’attualità degli argomenti, è aperto a tutta la cittadinanza.

Segreteria : via Verdi, 40 15121 Alessandria

telefono e fax: 0131-41787

