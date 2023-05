La FIC, Federazione Italiana Cineforum, e Cineforum Rivista, presentano BAD GIRLS – Le cattivissime del cinema di tutti i tempi (e di tutti i generi), 5° appuntamento del nuovo ciclo di incontri in presenza, ciascuno della durata di 2 ore (15-17), in programma ad Alessandria presso il Museo “C’era una volta”, P.zza della Gambarina 1.

Dedicato alle cattivissime del cinema, dark lady, vampire, vamp, donne fatali, assassine, serial killer, vendicatrici, regine, mammine (e sorelline) care, è curato da Emanuela Martini, direttore responsabile di “Cineforum”, e vede la partecipazione di nomi illustri della critica contemporanea: Emanuela Martini, Pier Maria Bocchi, Luca Malavasi, Ilaria Feole, Barbara Rossi.

“Regine e altre cattive di Disney & co” (a cura di Luca Malavasi)

Cattive, a volte cattivissime, ma anche, molto spesso, eccentriche, sensuali, divertenti. Le antagoniste del mondo dell’animazione non hanno nulla da invidiare, in termini di fascino e popolarità, alle (generalmente) giovani e belle cui si oppongono. Disney, di cattive, ne ha create di memorabili, da Grimilde (Cenerentola) a Ursula (La Sirenetta), da Crudelia De Mon (La carica dei 101) a Madre Gothel (Rapunzel), ma anche al di fuori della produzione di questo studio le “star” sono innumerevoli, dalla prima strega (dell’Ovest) a colori della storia del cinema protagonista (Il mago di Oz) alla spietata, sensualissima Catwoman, in malefico movimento tra fumetti, cinema e cartoni animati.