Ospedale di Alessandria: nasce la ‘Banca della pelle’ per conservare il materiale biologico dei pazienti

La Biobanca dell’Ospedale di Alessandria si arricchisce di una nuova e importante collezione: la ‘Skinbank’ (banca della pelle) che raccoglie materiale biologico di pazienti affetti da epiteliomi, tumori cutanei in notevole aumento negli ultimi anni.

Lo studio

Nato da un’idea della dottoressa Roberta Libener , referente della Alessandria Biobank, e del dottor Renzo Panizza , direttore della struttura complessa di Chirurgia Plastica, lo studio si prefigge di raccogliere materiale biologico cutaneo (pezzi di pelle, ndr) in pazienti affetti da epitelioma baso-cellulare e epitelioma squamo-cellulare, costruendo un database sul quale raccogliere dati correlati al bio-materiale.

L’epitelioma

Quello a cellule basali ha un’incidenza pari a 10 persone su 10.000 e rappresenta l’ 80% dei tumori della pelle e il 15% di tutti i tumori dopo i 40 anni . È solitamente a crescita lenta e le metastasi sono rare. Nonostante sia raramente fatale, può essere distruttivo e può deturpare i tessuti locali quando il trattamento è inadeguato o ritardato. Questo epitelioma si verifica principalmente tra il collo e la testa, ma può coinvolgere anche il tronco o le estremità. Tra i maggiori fattori a rischio ci sono i raggi UV del sole, l’esposizione radiazioni ionizzanti o a composti chimici.

Quello cutaneo a cellule squamose invasivo, invece, è il tumore cutaneo più frequente dopo quello baso cellulare e rappresenta circa il 20% di tutte le neoplasie della cute e può metastatizzare ai linfonodi regionali e diffondersi in sedi distanti dal tumore primario.

Tutto il materiale , così come per tutti i campioni di Biobank, è rigorosamente trattato secondo le indicazioni sulla privacy , l’anonimizzazione e la gestione di biomateriale e dati associati delle varie convenzioni internazionali.

Le parole

Ha spiegato il dottor Panizza: “Raccogliere una notevole casistica di campioni biologici di pazienti affetti da epitelioma baso-cellulare e squamocellulare costituisce una risorsa per la ricerca, perché è uno strumento importante per lo studio dei due tumori in connessione con i dati clinici, genetici e familiari della persona coinvolta”.

La dottoressa Libener ha ricordato che “L’Alessandria Biobank è nata nel 1989 dall’intuizione dell’allora direttore di Anatomia Patologica, Pier Giacomo Betta, di stoccare il primo campione biologico di mesotelioma. Grazie alla continua attività di bio-bancaggio, nel 2016 il Centro Raccolta Materiale Biologico è diventato articolazione funzionale dell’Infrastruttura Ricerca Formazione e Innovazione all’interno del DAIRI”.