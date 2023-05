Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati; andiamo a vedere il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 12 maggio – Cieli molto nuvolosi o coperti ovunque, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio, lungo i settori alpini. Nel corso della giornata avremo un incremento delle precipitazioni che guadagneranno terreno anche sulle pianure, con intensità localmente forte e a carattere temporalesco. Ventilazione generalmente debole, (tuttavia non sono escluse forti raffiche di vento durante i temporali più intensi) da segnalare anche la possibilità di grandinate di piccole/medie dimensioni. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime.

Sabato 13 maggio – Cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti, ma con tendenza a maggiori schiarite a partire dai settori ovest della regione. Per quanto riguarda le precipitazioni avremo ancora dei fenomeni sparsi, ma di debole entità, concentrati maggiormente nelle ore centrali della giornata. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali a tutte le quote, temperature stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 14 maggio – Cielo parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata, successivamente sono attese ampie schiarite, con cumuli compatti lungo la catena alpina. Deboli precipitazioni saranno possibili lungo le pedemontane, difficilmente riguarderanno le pianure. Ventilazione debole o del tutto assente di direzione variabile, temperature stazionarie. Per questa giornata vige ancora incertezza, per tanto la previsione generale potrebbe subire variazioni con i prossimi aggiornamenti.

Prossima settimana – Per quanto riguarda il prosieguo, il tempo tenderà a rimanere abbastanza instabile, con la possibilità di nuovi peggioramenti e piogge. Dopo un lunghissimo periodo contraddistinto da siccità e carenza di piogge organizzate, maggio sembra voglia invertire un po’ la tendenza. .

Manuel Atzori