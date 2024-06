Visite al Cimitero con ‘Italia Nostra’: domenica 2 giugno itinerario “Alessandrini per la Patria”

Domani, domenica 2 giugno , avrà luogo un’altra visita culturale al Cimitero Monumentale di Alessandria , organizzata dalla Sezione di Alessandria di Italia Nostra con la collaborazione di Comune e società ‘Cimiteri Alessandrini’. Visita guidata alle ore 16.

L’itinerario

Vista la concomitanza con la celebrazione della “Festa della Repubblica”, la visita avrà per tema “Alessandrini per la Patria: figure esemplari di militari e civili, di vittime di eventi bellici e di caduti in servizio”.

La visita prevede anche l’introduzione sulla storia del cimitero e della sua evoluzione architettonica, nonché sui principali elementi artistici presenti lungo il percorso.



La valorizzazione del patriottismo e del senso del dovere emerge diffuso, nella società alessandrina, dalle tante sepolture di comuni cittadini che, nell’ambito del proprio servizio militare o per azioni motivate da un elevato senso civico o del dovere, si sono resi protagonisti di episodi di altruismo anche a costo della propria incolumità. La narrazione non trascurerà il ricordo delle vittime delle incursioni aeree della seconda guerra mondiale, i campi monumentali in memoria dei caduti ed i monumenti dedicati ai defunti delle associazioni d’arma e di volontariato.

Info

Le visite sono gratuite e iniziano alle 16. Ritrovo all’ingresso principale. Non serve la prenotazione. Telefono: 328-7175254

Sito: www.cimiteromonumentalealessandria.it