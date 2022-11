Venerdì 2 dicembre alle ore 11, la prestigiosa Sala del Consiglio Comunale di Alessandria, ospiterà Emanuela Falleti e Mimma Caligaris per la presentazione del loro nuovo libro “Manu. Il tennis, il sogno, la vita”, pubblicato dalla Susil Edizioni.

LA PROTAGONISTA

“Avevo un sogno, raccontare la mia vita nel tennis in un libro. Adesso è realtà”. Non solo una autobiografia: un viaggio dentro la storia di Emanuela Falleti, i suoi inizi, il ruolo della famiglia, i primi successi, l’insegnamento, il nuovo capitolo agonistico come master. Con tante voci a raccontare Manu: maestri, compagne, allievi, dirigenti. E una finalità importante: attraverso questa pubblicazione avvicinare a questo sport bambini e bambine, offrire l’opportunità di giocare.

La stampa del testo è stata autofinanziata dall’autrice Emanuela Falleti e tutto il ricavato servirà per creare ‘borse di sport’, per permettere a bambine e bambini, le cui famiglie sarebbero in difficoltà nel sostenere il costo di corsi e lezioni, di avvicinarsi al tennis e di innamorarsi di questo sport.