Da sabato 6 aprile prossimo saranno nuovamente aperti al pubblico i percorsi espositivi della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria , in piazza della Libertà 28.

Dopo la breve pausa prevista in concomitanza con le festività pasquali, l’attività culturale della Fondazione riprenderà a pieno ritmo con visite gratuite alle numerose rassegne d’arte attualmente in corso presso la storica sede di Palatium Vetus: sarà possibile ammirare la mostra di Pietro Francesco Guala (1698-1757) “I ritratti degli Scarampi provenienti dal castello di Camino. L’arte del ritratto”, allestita nelle sale al piano terreno del Palazzo, che sarà affiancata, fino al 28 aprile, da Silent presence , esposizione delle sculture policrome dell’artista cinese contemporaneo Cai Wanlin e da Filo Doppio , la rassegna che propone i preziosi gioielli realizzati dai maestri orafi valenzani su disegno di artisti nazionali e internazionali.

L’offerta culturale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria mette gratuitamente a disposizione del pubblico, nei giorni di sabato e domenica , e delle scolaresche, su prenotazione , riguarda altri due percorsi: uno storico che comprende l’antico “broletto” , sede del Comune in età medievale e poi dimora dei Governatori spagnoli, di Casa Savoia e dei Prefetti Napoleonici e la “ghiacciaia”, con l’area museale dove sono stati sistemati monete antiche, vasi da cucina, corredi da tavola e altri importanti manufatti della “vita quotidiana ad Alessandria dall’età comunale al Rinascimento”; l’altro percorso è culturale e include la Quadreria dove è esposta parte della ricca collezione d’arte dell’Ente e l’Ascensione di Cristo tra la Vergine e san Giovanni Evangelista con la famiglia del marchese Cesare Cuttica di Cassine risalente al 1576-1577 circa, firmato dal pittore lombardo-veneto Francesco Crivelli (1520-1580 circa), di cui da oltre 200 anni si erano perse le tracce.

Una visita a Palatium Vetus rappresenta un’occasione unica per apprezzare storia, arte e cultura del nostro territorio, ma non solo, e per trascorrere qualche ora immersi nell’atmosfera di un luogo ricco di informazioni e a contatto con un patrimonio di inestimabile valore.

Info e prenotazioni: didattica.fondazionecral@gmailcom – telefono: 347-80.95.172