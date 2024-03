Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, andiamo a vedere il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 29 marzo – cielo nuvoloso o molto nuvoloso, locale attenuazione con possibili schiarite in pianura nel pomeriggio. Deboli rovesci sulla fascia montana e pedemontana orientale, localmente moderati sulle pianure settentrionali, dal pomeriggio fenomeni deboli a carattere sparso anche altrove. Quota neve in aumento a partire dai 1.400 a 1.800m a nord e dai 1.300 ai 2.000m sulle Alpi meridionali, zero termico in temporaneo calo sino a 1.900/2.000m sulle Alpi nordoccidentali, 2.700m altrove. Ventilazione moderata o forte in montagna, molto forte sulle Alpi in quota, debole in pianura. Temperature stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 3°/6º le minime e tra 12°/15º le massime.

Sabato 30 marzo – cielo molto nuvoloso o coperto, con locale attenuazione della copertura nuvolosa in serata, specie tra torinese e cuneese. Precipitazioni diffuse, moderate a nord del Po, localmente forti o molto forti a ridosso delle Alpi nordoccidentali, in attenuazione a sud del Po in serata. Quota neve in progressivo calo sino a 1.400m in serata. Zero termico in calo in serata sino a 1.800/1.900m sulle Alpi, tra i 2.200/2.300m altrove. Ventilazione moderata o forte in montagna, molto forti sulle Alpi in quota, parziale attenuazione in serata.; deboli da nord-est in pianura, con rinforzi il primo mattino. Temperature stazionarie, comprese tra 5°/8º le minime e tra 13°/15º le massime.

Domenica 31 marzo – cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni moderate diffuse, con picchi molto forti a ridosso delle Alpi settentrionali, quota neve in aumento in serata sino a 1.600/1.800m. Zero termico in temporaneo calo sino ai 1.600/1.800m in giornata, graduale rialzo sino a 1.900m sulle Alpi e oltre i 2.000m altrove. Ventilazione moderata o forte in montagna, deboli da nord-est in pianura, generale intensificazione in serata. Temperature stazionarie, comprese tra 5°/7º le minime e tra 11°/13º le massime.

Prossima settimana – lunedì di Pasquetta inizierà con piogge concentrate nella mattinata, tendenza a schiarite e cessazione dei fenomeni nel pomeriggio. Settimana poi che trascorrerà all’insegna della variabilità con altre occasioni piovose, lato termico che vedrà le temperature in linea con la media stagionale.

Manuel Atzori