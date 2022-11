Due opere di Morando vanno al ‘MART’ di Trento e Rovereto per la mostra ‘Giotto e il Novecento’

Questa mattina 2 dipinti di Pietro Morando hanno lasciato il Museo Civico di Alessandria per essere esposte in mostra presso il MART – Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – a partire dal 5 dicembre fino al 19 marzo 2023.

La mostra dal titolo: “GIOTTO E IL NOVECENTO” è nata da un’idea di Vittorio Sgarbi ed è curata da Alessandra Tiddia.

LE OPERE

Si tratta di “Maternità“ (olio su tela, 70 x 80 cm) e “La colazione“ (olio su tela, 75 x 80 cm), realizzate tra il 1925 ed il 1926 dall’artista alessandrino.

L’esposizione si propone di analizzare come la pittura di Giotto abbia influenzato la ricerca artistica di pittori e scultori del ‘900. Il modello del pittore trecentesco diventa esemplare per i protagonisti delle avanguardie che lo innalzano a testimone della grandezza italiana passata e presente e a punto di riferimento per l’elaborazione del proprio linguaggio artistico.