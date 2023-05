Da oggi, venerdì 19 maggio, a venerdì 16 giugno, la mostra di disegni di Denise Bisolfi al ‘Koela Café’

Venerdì 19 maggio, il Koela Cafè di Spalto Gamondio 25 ad Alessandria organizza una serata di arte, musica e buon vino. La protagonista sarà l’arte della grafica e illustratrice alessandrina Denise Bistolfi, che in collaborazione con il negozio Cornici in Quadro di Via Lanza 12, allestirà nel locale una sua personale intitolata “Paesaggi di forme e colori”.

Durante il Covid, Denise ha iniziato a disegnare luoghi di Alessandria, arricchendoli con colori e fiori essendo da sempre amante del colore e dell’eccentricità nell’arte e appassionata di quella messicana. Oggi ha fatto di queste passioni un vero stile e con la sua inseparabile tavoletta grafica reinterpreta luoghi urbani del presente lasciando parlare la forza delle forme e dei colori.

In tutto verranno esposte 15 opere: alcune rappresentano i luoghi simbolo di Alessandria ormai riconosciute e apprezzate; ce ne saranno alcune dedicate alla città di Genova e poi l’ultimo lavoro in ordine di tempo, la Galleria Guerci di Alessandria.

La musica brasiliana dei CARACAU contribuirà a riscaldare l’atmosfera e le proposte enogastronomiche del Koela, celebre per i suoi gustosi aperitivi, permetteranno di trascorrere una piacevole serata.

L’evento inizierà alle ore 18.30.

É consigliata la prenotazione al link https://tinyurl.com/32nz5tpy

La mostra di Denise Bistolfi resterà visitabile fino al 19-06-2023.