Archicultura presenta il 1° Concorso di fotografia ‘Città di Acqui Terme’, invio entro il 30 giugno

L’Associazione Archicultura ha bandito il 1° Concorso fotografico inserito nel 15° Concorso Interazionale di poesia “Città di Acqui Terme”. Premio e Festival.

Il Bando di fotografia, pensato e realizzato da Mathilda Malfatto, Serena Oliveri, Vittoria Orsi, Giacomo Salamano e Sara Valmorbida, si articola in 5 sezioni a tema, dedicate a paesaggio come stato d’animo, alla moda come pretesto di evasione o prigionia, all’arte che si compie nel silenzio, all’amicizia e allo sport e i suoi valori.

Il premio di fotografia è aperto a fotografi, anche non professionisti, a partire dai 14 anni. Le opere dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2023 presso Associazione Archicultura – Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL).

Info

Sito web: www.associazionearchicultura.it

E-mail: [email protected]

Telefono: 351-6035997 (solo pomeriggio)

Casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL)

Pagina Instagram: Archicultura

Iniziativa realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, all’Istituto Nazionale dei Tributaristi ed è patrocinata da Wikipoesia, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Acqui Terme e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Collaborano con il Concorso Fondazione Pavese e Premio Guido Gozzano-Augusto Monti. Radiogold è mediapartner dell’evento.

I vincitori saranno premiati nei giorni 8-10 settembre 2023, in occasione delle giornate conclusive del Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”. Premio e Festival.