“Movie Tellers”, la carovana del cinema in Piemonte dl 31 maggio al 30 giugno. In città al ‘Kristalli’

Riparte “Movie Tellers – La carovana del cinema”, rassegna ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie che mette in relazione le sale cinematografiche locali e il pubblico con film legati al territorio. Sin dalla prima edizione Movie Tellers ha portato nella sua rete di cinema sparsi in Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità, per valorizzare e riscoprire l’esperienza condivisa della sala cinematografica, oggi più che mai preziosa. Dal 31 maggio al 30 giugno arriveranno in 21 città delle 8 province regionali i 13 titoli scelti (4 lungometraggi, 4 documentari, 4 corti e 1 proiezione speciale) dando vita a una ricca rassegna composta da 28 appuntamenti con 140 proiezioni totali.

I contenuti

In ogni appuntamento il pubblico potrà assistere alla proiezione di 4 film e intrattenersi con i momenti conviviali che affiancano buon cibo e buon cinema, con un biglietto d’ingresso accessibile di 8€ (ridotto 5€).

Ogni appuntamento inizierà alle ore 18.00 con un corto e un documentario, per proseguire alle ore 20.00 con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali in collaborazione con Slow Food, concludendosi alle ore 20.45 proiezione speciale seguita da lungometraggio.

Al Kristalli

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

Ore 18.00 | The Delay (Italia, 2022, 15’) di Mattia Napoli

| (Italia, 2022, 15’) di Mattia Napoli Ore 18.15 | Dear Cochise (Italia, 2022, 80’) di Guido Passi

| (Italia, 2022, 80’) di Guido Passi Ore 20.00 | Degustazione a cura di Slow Food

| Degustazione a cura di Slow Food Ore 20.45 | La fabbrica del Villaggio (Italia, 2021, 19’) di Paolo Casalis, Alessandro Gaido, Stefano Scarafia

| (Italia, 2021, 19’) di Paolo Casalis, Alessandro Gaido, Stefano Scarafia Ore 21.15 | Rispet (Italia/Germania, 2022, 105’) di Cecilia Bozza Wolf

GIOVEDÌ 29 GIUGNO

Ore 18.00 | Angel Incio presenta Nuestro Señor (Italia, 2022, 14’) di Jacopo Ficulle

| (Italia, 2022, 14’) di Jacopo Ficulle Ore 18.15 | Il ciliegio di Rinaldo (Italia, 2022, 75’) di Alessandro Azzarito

| (Italia, 2022, 75’) di Alessandro Azzarito Ore 20.00 | Degustazione a cura di Slow Food

| Degustazione a cura di Slow Food Ore 20.45 | La fabbrica del Villaggio (Italia, 2021, 19’) di Paolo Casalis, Alessandro Gaido, Stefano Scarafia

| (Italia, 2021, 19’) di Paolo Casalis, Alessandro Gaido, Stefano Scarafia Ore 21.15 | Non morirò di fame (Italia/Canada, 2022, 100’) di Umberto Spinazzola

Le sale di capoluoghi e comuni

Alessandria – Cinema Kristalli ( 15 e 29 giugno ); Asti – Cinema Lumière (5 giugno) e Cinema Pastrone (13 giugno); Cuneo – Cinema Lanteri (7 giugno) e Cinema Monviso (29 giugno); Novara – Cinema Araldo (14 e 21 giugno); Verbania – Spazio Sant’Anna (11 e 24 giugno); Vercelli – Cinema Italia (8 e 22 giugno).

Avigliana – Cinema Fassino (31 maggio); Bardonecchia – Cinema Sabrina (30 giugno); Barge – Cinema Comunale (6 giugno); Bra – Cinema Vittoria (27 giugno); Busca – Cinema Lux (9 giugno); Candelo – Cinema Verdi (8 e 22 giugno); Carmagnola – Cinema Elios (16 giugno); Ceva – Sala Borsi (15 giugno); Chieri – Cinema Splendor (20 giugno); Dogliani – Cinema Multilanghe (26 giugno); Giaveno – Cinema Teatro San Lorenzo (10 giugno); Ivrea – Cinema Boaro (14 giugno); Omegna – Cinema Teatro Sociale (17 giugno); Ormea – Nuovo Cinema Ormea (23 giugno); Saluzzo – Cinema Magda Olivero (12 giugno).