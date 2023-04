Alessandria: martedì 4 aprile si inaugura il Museo Borsalino. Aperto al pubblico da mercoledì 5

Un forte legame con il territorio e una marcata prospettiva internazionale: il nuovo Museo di Alessandria dà forma alla storia e ai valori di Borsalino. Un luogo pensato per la Città, in cui l’area di esposizione museale si affianca a uno spazio aperto al pubblico con un Café e un Gift Shop. Un progetto unico, realizzato grazie alla collaborazione fra Città di Alessandria e Fondazione Borsalino.

Apertura al pubblico: 5 aprile 2023. In questo giorno ingresso gratuito per i cittadini di Alessandria.

Alle ore 11 di martedì 4 aprile 2023, presso la storica sede di Palazzo Borsalino (corso Cento Cannoni 21), si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di Museo Borsalino, progetto nato dalla collaborazione fra Città di Alessandria e Fondazione Borsalino. Si tratta di una data speciale: il 4 aprile 2023, infatti, verrà celebrato il 166° anniversario della fondazione.

Le parole

Dichiarazione di Giorgio Abonante, sindaco di Alessandria: “Il nuovo allestimento e l’inaugurazione del Museo Borsalino rappresentano un’opportunità per la nostra comunità, che valorizza il binomio Alessandria-Manifattura Borsalino, la genuinità di un prodotto che ancora oggi nasce dal saper fare e dalla manualità di chi lavora nello stabilimento di Spinetta. Nel primo giorno di apertura (5 aprile) l’ingresso sarà gratuito per i cittadini di Alessandria, a conferma del legame profondo che unisce lo storico brand Borsalino e la città”.

Dichiarazione di Philippe Camperio, presidente Fondazione Borsalino: “Il Museo custodisce la memoria di Borsalino e ispirerà il futuro dell’azienda. Ha radici ben salde ad Alessandria, nella storica sede di Palazzo Borsalino, ed è stato concepito per essere uno spazio innovativo, in grado di dialogare con il Mondo. Il mio augurio è che questo progetto possa aumentare l’attrattività turistica della Città”.