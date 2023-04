Grazie alle conciliazioni e definizioni delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e pay tv, condotte dal Corecom Piemonte nel 2022, sono stati restituiti ai cittadini piemontesi 1,4 milioni di euro.

Le istanze di contenzioso ricevute tramite ConciliaWeb sono state 4.683 (4.313 istanze di conciliazione e 370 domande di definizione).

Dettagli

Le domande di conciliazione sono così suddivise: 3.243 in udienza e 1.070 in procedura semplificata. Per quanto riguarda invece la delega di definizione, il Corecom Piemonte ha ricevuto 370 istanze, oltre alle 17 trasmesse all’Agcom per competenza, e ne ha chiuse 318. Le procedure per le quali non è stato possibile addivenire a transazione tra le parti e che sono quindi state definite con provvedimento decisorio del Comitato (delibera) o del dirigente (determinazione) risultano essere 35.

Sono invece 516 le domande pervenute per procedura d’urgenza per l’attivazione del servizio sospeso, di queste 395 richieste sono state soddisfatte con la riattivazione spontanea da parte dell’operatore mentre 121 sono stati i provvedimenti temporanei.