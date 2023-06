“Chiese aperte in Val Borbera”: arriva la notte bianca dei luoghi di culto dal 9 all’11 giugno

“La lunga notte delle chiese” è giunta alla sua 8^ edizione.

Si tratta della notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura in chiave di riflessione e di spiritualità. La collaborazione è con le Diocesi italiane , i loro Vicariati alla cultura, gli Uffici di Arte Sacra, le Pastorali giovanili e, trattandosi di un evento ecumenico, con le altre confessioni religiose .

Imperdibile occasione per visitare la Val Borbera con diversi itinerari, conoscere la storia e gli abitanti, godere la sua natura e i panorami, gustare i piatti della sua tradizione gastronomica.

La Val Borbera aderisce all’evento per il 2° anno: a “Chiese aperte in Val Borbera” partecipano ben 18 chiese, il Museo di Arte sacra di Rocchetta Ligure e il Palazzo Doria–Spinola–Pallavicino a Cabella Ligure, sede della Fondazione Mondiale Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga. Una così numerosa adesione non poteva essere contenuta in una sola giornata, si è pensato pertanto di estenderla a tre giornate, il 9–10–11 giugno 2023.