Meeting sulla guerra in Ucraina con Lions Alessandria Host e il quotidiano ‘La Stampa’

Un pubblico attento e interessato ha seguito il meeting organizzato dal Lions Club Alessandria Host in collaborazione con il quotidiano La Stampa, su un argomento di grande attualità: “La guerra in Ucraina e la Russia di Putin”. L’evento si è svolto nei giorni scorsi nel salone conferenze di palazzo Monferrato.

Al tavolo dei relatori 3 giornaliste: Anna Zafesova e Monica Perosino, che la guerra l’hanno vissuta sulla propria pelle, e Antonella Mariotti che ha moderato il dibattito.

È stato Marcello Canestri, presidente del Club, a introdurre la serata illustrando l’attività svolta dai Lions e l’impegno a favore della collettività, non ultimo l’interesse per le vicende internazionali che coinvolgono tutti, più o meno direttamente: dalle tematiche dell’ambiente a quelle della salute, dall’assistenza alle popolazioni colpite da calamità a quelle in fuga dalla guerra.

E proprio su questo argomento si è sviluppato il dialogo con Anna Zafesova, giornalista e massima esperta in Italia di Putin e della Russia; dal 1992 scrive per La Stampa e fino al 2004 è stata corrispondente da Mosca del quotidiano torinese, e con Monica Perosino, giornalista del quotidiano dal 2001, si è occupata di Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, di Ungheria, Polonia, Balcani e ora anche di Ucraina.

L’atrocità della guerra è stata confermata dalle testimonianze estrapolate dal volume “La neve di Mariupol” della Perosino, mentre Zafesova ha spaziato sui rapporti interni e internazionali della Russia di Putin partendo dal suo volume “Navalny contro Putin”.