Marica Barrera in visita al canile “Cascina Rosa”

Doppia area cani e parcheggio più ampio per il Canile Rifugio Comunale Cascina Rosa, visitato domenica 28 maggio dalla vice sindaco Marica Barrera che ha, fra le sue deleghe, anche quella per la Tutela Animali.

Durante la visita, Barrera ha ringraziato uno per uno i volontari che operano nella struttura e ha preso atto dei lavori di ampliamento in corso e delle future modalità di funzionamento. Soprattutto il riscaldamento a pavimento dei box che, dopo il 1° raggruppamento di 28 box, verrà realizzato anche nel 2° insediamento, confidando nella fine lavori prima dell’inverno.

La seconda area cani, divisa in due grandi spazi da reti e cancelli, è utile per la sgambatura degli ospiti del canile: non più quindi solo passeggiata, ma anche la possibilità di scorazzare liberi, in sicurezza, con i volontari che amorevolmente vi si dedicano. Allo scopo era già stata realizzata un’area nel retro del canile.

All’incontro era presente il dr. Angeleri, alla cui figlia Lella è stata dedicata una targa di ringraziamento, ricordando la sua importante donazione con cui l’associazione ha potuto realizzare le migliorie.