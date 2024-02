Venerdì in Biblioteca alle 17.30 presentazione di “Confessioni di un giovane romanziere”

Venerdì 16 febbraio alle ore 17.30, nella sala Bobbio della Biblioteca Civica “Francesca Calvo “ di Alessandria, in piazza Vittorio Veneto 1, la professoressa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica all’Università di Bologna, terrà una relazione dal titolo ‘Confessioni di un giovane romanziere: intorno alla scrittura di Umberto Eco’. L’incontro sarà introdotto da Alberto Ballerino, presidente della Società di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti. Ingresso libero

Il volume

Il libro di Umberto Eco ‘Confessioni di un giovane romanziere’ (La Nave di Teseo, 2023), già pubblicato negli Usa, è uscito in Italia postumo, tradotto dalla prof.ssa Lorusso e curato insieme al collega Riccardo Fedriga.

Le “confessioni”, nate in occasione di un prestigioso ciclo di conferenze tenuto nel 2008 per l’Università di Atlanta, costituiscono uno dei libri più personali di Eco, l’unico in cui l’autore racconta il suo processo creativo di narratore. Quest’opera ci restituisce un ulteriore tassello utile a ricostruire l’autobiografia intellettuale dello scrittore alessandrino, di cui Lorusso, sua allieva e collaboratrice, ha curato l’edizione italiana di La filosofia di Umberto Eco.

Info

Telefono: 0131-515917

Email: [email protected]