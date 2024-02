La Juventus Next Gen vola, quarta vittoria di fila. L’ottimo e sfortunato Sestri si arrende 1-0

Un gol di testa di Rouhi, il 2° stagionale, ha regalato alla Next Gen la 4^ vittoria consecutiva, 9° risultato utile di fila di una serie iniziata prima di Natale , quando la squadra bianconera era penultima. Da allora sono arrivate 6 vittorie e 3 pareggi (21 punti) che hanno stabilizzato la classifica con una posizione, l’ottava, che da qui a fine torneo può certamente essere migliorata.

La partita

Il primo tempo ha viaggiato sul filo dell’equilibrio, rotto al 22′ dall’iniziativa a destra di Comenencia, bravo a crossare sul secondo palo per l’accorrente Rouhi che di testa ha insaccato. Per l’esterno svedese di origine marocchina è il 2° centro stagionale. Ma i liguri non sono stati a guardare, rendendosi pericolosi con Podda e Forte, cui Daffara ha detto di no.

Nella ripresa la baby-Juve ha sofferto, messa sotto pressione da un ottimo Sestri. Sbagliato il raddoppio con Hasa in contropiede, i bianconeri sono stati baciati dalla fortuna all’11’: cross di Podda, testa di Pane, palo, rimbalzo della palla sulla riga e in mano al portiere. Poco dopo è stato Fossati a non trovare la porta dal limite dell’area piccola, e dopo di lui ancora capitan Pane è stato fermato dal portiere Daffara. Prima della fine una veloce ripartenza Juve è culminata nell’errore sotto porta di Guerra, ma il Sestri, in campo con 9/11 della formazione che vinse la D l’anno scorso, avrebbe meritato il pareggio. Ha pagato, come molte volte in questa stagione, la scarsa capacità di segnare rispetto alla mole di gioco prodotta.