Sabato al Gattile la ‘Festa Nazionale del Gatto’

Alessandria rende omaggio al gatto sabato 17 febbraio, con l’apertura straordinaria del Gattile Comunale Sanitario di viale T. Michel 48, dalle ore 10.00 alle 17.00, in occasione della Giornata nazionale del gatto.

Sarà possibile visitare la struttura, conoscere i gatti ospitati e scoprire le molte iniziative messe in campo per garantire il benessere degli animali, oltre che ricevere tutte le informazioni sui gatti adottabili. Nella mattinata i volontari ATA (Associazione Tutela Animali) distribuiranno ai 380 Tutor di colonia, che curano le 357 colonie feline, il cibo raccolto per provvedere al sostentamento di questi piccoli animali.

Chi non potrà essere presente sabato 17 Febbraio, contatti l’Ufficio Tutela Animali per consegnare il questionario e conoscere le modalità per avere il cibo non ritirato. Info: 0131-515249 – [email protected]

Le parole

Così il vicesindaco con delega alla Tutela Animale, Marica Barrera: “I gatti hanno un ruolo molto importante nella vita quotidiana di molte persone, ma ci sono anche gatti senza una famiglia. Per questo l’Amministrazione si attiva per sostenere i volontari”.