“Scisma” è una serie di componimenti poetici magistralmente scritti da Ilaria Palomba durante la sua lunga degenza al CTO della Garbatella. Un diario emozionante, scritto dopo il risveglio da un coma. Sono 188 i giorni di degenza raccontati da una penna diretta e caparbia. Sono moltissimi gli argomenti affrontati dall’autrice: tra i più importanti spiccano certamente il suicidio e la ripresa della vita. Un tunnel oscuro presentato da figure retoriche e passaggi emozionanti. L’autrice si sente “residuo” di se stessa, un vortice esistenziale dove quasi non sembra esistere un prima dell’incidente.

Molte le domande che l’autrice pone a sé stessa e che, come un’eco, arrivano fino all’orecchio del lettore: “Potrò mai essere quella di prima?” “Specchiati nel mostro, chiedigli perché?”. Interrogativi pesanti che, pagina dopo pagina, regalano un testo ricco di significato. Un viaggio dentro sé stessi, dove la spaccatura dell’esperienza apre le porte al dolore e alla vita futura. Sullo sfondo il sentimento dell’amore, capace di fare a brandelli la solitudine, e l’esperienza dell’ospedale con la voglia di tornare a casa dai propri libri e nelle proprie mura, l’incomunicabilità tra corpo e mente, la necessità di ricominciare da capo ogni cosa.

La scrittrice

Ilaria Palomba, pugliese, poetessa 37enne laureata in filosofia, ha pubblicato i romanzi: “Fatti male” (Gaffi, tradotto in tedesco per Aufbau-Verlag); “Homo homini virus” (Meridiano Zero; Premio Carver 2015); “Una volta l’estate” (Meridiano Zero); “Disturbi di luminosità” (Gaffi); “Brama” (Perrone); “Vuoto” (Les Flâneurs, presentato al premio Strega 2023 e vincitore del premio Oscar del Libro 2023); le sillogi “Mancanza” (Augh!); “Deserto” (premio Profumi di poesia 2018); “Città metafisiche” (Ensemble), “Microcosmi” (Ensemble, premio Semeria casinò di Sanremo 2021; premio Virginia Woolf al premio Nabokov 2022); “Io Sono un’opera d’arte, viaggio nel mondo della performance art” (Dal Sud).

Ha scritto per ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, ‘Minima et Moralia’, ‘Pangea’, ‘Il Foglio’, ‘Succedeoggi’. Ha fondato il blog letterario ‘Suite Italiana’; collabora con le riviste ‘La Fionda’, ‘Le città delle donne’, ‘Inverso’, ‘Versolibero’.