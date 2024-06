Scrittori italiani uniti per il rifugio “La Casa di Bingo”

Si intitola “La casa di Bingo” una raccolta di racconti incentrati sugli amici a quattro zampe, dal 26 maggio disponibile sulla piattaforma Amazon.

Il libro è stato realizzato con la finalità benefica di dare un aiuto concreto al rifugio di Capoterra “La casa di Bingo”, un’oasi di cura per gli animali abbandonati, un luogo confortevole e amico in attesa di una auspicata e veloce adozione.

Il ricavato di ogni copia venduta, infatti, andrà a sostenere i costi quotidiani, spesso importati, ovvero si tradurrà in cibo, cure veterinarie, manutenzione della struttura situata a pochi chilometri da Cagliari, molto attiva sul territorio. Con cadenza mensile, dunque, Amazon procederà ad accreditare i proventi derivanti dalla vendita dell’opera direttamente sul conto corrente bancario del rifugio, il quale è l’unico beneficiario

I racconti sono il frutto della collaborazione totalmente gratuita tra la creatività di dieci autori, provenienti da tutta Italia, e le competenze di otto editor della nazionale Rete Codraux, professionisti che si muovono nel mercato editoriale secondo inderogabili principi etici e collaborativi, al servizio degli autori e dei libri.

“La casa di Bingo” è l’antologia di racconti che inaugura un progetto editoriale di più ampio respiro promosso dalla Rete Codraux. La prima di una lunga serie realizzata sempre con finalità benefiche.

Link al libro: https://www.amazon.it/dp/B0D57PX48S