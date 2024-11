“Il sole oltre le nuvole”, il nuovo libro di Daniela Argiolas

Con questo libro Daniela Argiolas non solo racconta la sua storia, ma tende una mano a tutti coloro che stanno cercando il proprio cammino verso la guarigione e la comprensione.

Nel suo intenso racconto autobiografico “Il sole oltre le nuvole”, Daniela Argiolas offre uno sguardo profondo e personale su un capitolo turbolento della sua vita, caratterizzato da sfide inaspettate e dalla lotta per trovare speranza nelle avversità. Con una sincerità disarmante, l’autrice descrive come ha dovuto affrontare non solo la diagnosi di mielopatia cervicale e dorsale, con il rischio di una possibile sclerosi multipla, ma anche quella di retinite pigmentosa, una malattia che minaccia di portarla alla cecità.



Questo viaggio personale attraversa momenti di disperazione e rivelazioni, culminando con diagnosi cruciali presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Lungo la strada, Argiolas non perde mai la speranza, alimentata dalla sua fede e dalle numerose attività sociali che l’hanno sempre vista protagonista, dal Giubileo di Papa Giovanni Paolo II alle iniziative con la Caritas e il suo impegno verso i bambini, i disabili e gli anziani.



“Il sole oltre le nuvole” non si limita a raccontare le tribolazioni personali dell’autrice: è anche una riflessione sul potere della resilienza e sulla capacità di trasformare la sofferenza in forza. Con uno stile narrativo diretto e accessibile, Daniela Argiolas trasmette un messaggio di incoraggiamento, dimostrando che anche nei momenti più bui è possibile scorgere un barlume di luce.



Questo libro è un invito a tutti coloro che attraversano periodi di difficoltà a cercare il loro ‘sole oltre le nuvole’, un promemoria che la speranza può fiorire anche nei contesti più inaspettati. È una lettura essenziale per chiunque apprezzi una storia di coraggio e ispirazione, narrata con cuore e autenticità.

Edizioni del Faro – Genere: Narrativa per bambini – Lingua: Italiano – Copertina flessibile: 80 pagine

Contatti e link utili: Pagina Facebook di Daniela Argiolas – Edizioni del Faro