Valeria Corciolani e “La regina dei colori”: domani alla Ristorazione Sociale, con cena di pesce

Domani, venerdì 14 giugno, alle ore 18,30, alla Ristorazione Sociale di Alessandria (viale Milite Ignoto 1/a), la scrittrice Valeria Corciolani presenta il suo romanzo “La regina dei colori” edito da Rizzoli. Dialogheranno con l’autrice Antonella Mariotti, giornalista e Paola Ottone, bibliotecaria.

La scrittrice di Chiavari, laureata all’Accademia di Belle Arti di Genova, molto conosciuta per i suoi romanzi gialli, in questo libro costruisce il ritratto di cinque donne nelle diverse età della vita. Personaggi complessi ma espressi con grazia e leggerezza, a cui non è possibile non affezionarsi ed in cui è facile riconoscersi.

Al termine della presentazione seguirà una gustosa cena di pesce. Per prenotazione telefonare al 334-1951774