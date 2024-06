Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

Gentile Sindaco Abonante Giorgio,

le riporto di seguito le principali criticità del sobborgo di Casalbagliano che necessitano di un Suo celere intervento.

Medico di Famiglia

La settimana scorsa sono stato informato che il “Medico di Famiglia” dell’ambulatorio di Casalbagliano ha manifestato all’ASL competente l’intenzione di non presenziare più l’ambulatorio del sobborgo per i seguenti motivi:

La Dottoressa assegnataria dell’incarico a Casalbagliano attualmente ha anche un altro studio medico al “Cristo” e per cercare di razionalizzare le spese ha deciso di lasciare quello del sobborgo.

Sono trascorsi tre anni dall’assegnazione del Medico di Famiglia allo studio di Casalbagliano e pertanto sono venuti meno i vincoli previsti dall’ASL che impongono la copertura di una posizione dopo l’assegnazione per un minimo di 3 anni.

A questo punto per garantire a tutti i cittadini di Casalbagliano, soprattutto a quelli non automuniti, la possibilità di usufruire del Medico di Famiglia si dovrà sicuramente procedere ad una nuova assegnazione ma cosa ancora più importante si dovrà rispettare quell’impegno che Lei in campagna elettorale, proprio qui a Casalbagliano ha manifestato, cioè intensificare i collegamenti da e per il sobborgo per permettere soprattutto a chi non guida di poter raggiungere la città, una farmacia, una scuola in pratica quei servizi minimi che nel sobborgo di Casalbagliano sono insufficienti.

Parco giochi bambini

Il Parco giochi dei bambini a Casalbagliano, come Lei saprà, è collocato in Via Oratorio a ridosso di quelli che sono i resti di un Castello, la cui Torre ormai abbandonata all’incuria potrebbe crollare da un momento all’altro e potrebbe collassare proprio a ridosso di quest’area per bambini.

Pochi mesi fa i Rappresentanti della Giunta comunale hanno incontrato alcuni cittadini del sobborgo, in quell’occasione hanno manifestato l’intenzione di trasferire il Parco in un’area più sicura e di intervenire anche con un minimo di attrezzature nuove per i bambini visto che quel poco che resta oggi in quest’area risale ad oltre venti anni fa.

A quando il trasferimento dell’area in questione?

Rete idrica e fognaria zona San Pietro

La zona San Pietro, come Lei saprà, non è coperta dalla rete fognaria. Inoltre durante lo scorso anno ci sono stati 3 guasti alla rete idrica che hanno comportato l’intervento dei tecnici di Amag Rete Idriche.

Da un incontro che avevamo avuto, in qualità di Rappresentanti del “Comitato Casalbagliano”, con i tecnici del Comune e con il Responsabile di Amag Rete Idrica, quest’ultimo si era riservato di quantificare la spesa per la sostituzione della rete Idrica ed eventualmente per la realizzazione contestuale della rete fognaria proprio per razionalizzare la spesa.

Sempre durante l’incontro con i Rappresentanti della Giunta questi ultimi hanno ufficializzato che l’intervento di sostituzione della rete Idrica e la realizzazione della rete fognaria si sarebbe realizzata finalmente entro il 2024 (ci sono residenti di quella zona che la invocano dal 1970).

Tralasciando le altre criticità o mancanze (sfalcio dell’erba, realizzazione 3° lotto di regimazione idraulica del sobborgo, mancanza della fibra ottica, mancato ripristino illuminazione pubblica, mancanza di una piazza, ecc.), questi tre punti sopra menzionati hanno una certa urgenza per i cittadini di Casalbagliano.

Resto in attesa di un Suo gentile riscontro. Cordiali saluti.

Per il “Comitato Casalbagliano”

Giovanni Gigantino