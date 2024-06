L’appuntamento è alle ore 12 di sabato 22 giugno presso l’area polisportiva “Rovereto Central Park” (“Ex Gil” – area Provveditorato agli Studi, corso Monferrato) e la partita proseguirà sino alle 12 di domenica 23 giugno. Sarà una partita unica senza interruzioni in cui si affronteranno due squadre composte da un grande numero di giocatori che ruoteranno sul campo nel corso delle 24 ore.

Lo scopo

Le quote di partecipazione saranno interamente devolute in beneficenza, a sostegno dell’associazione IDEA. È prevista una quota di iscrizione che darà diritto al ritiro della canotta da gioco presso il campo il giorno stesso del torneo e all’atto dell’iscrizione gli atleti potranno scegliere il turno di gioco nell’orario preferito.

L’iniziativa

Ha ottenuto il Patrocinio della Città di Alessandria, è organizzata come sempre da un gruppo di appassionati, giocatori ed ex giocatori di squadre locali, insieme all’associazione IDEA, all’associazione DREAM ANGELS. con la collaborazione del “CSVAA” il Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria.

Nel corso dell’evento verranno ricordati Fabio Bellinaso e Tommy Re Mariotti, in memoria dei quali sono realizzati i progetti dell’Associazione Dream Angels, e Paolo Berta, anima e creatore dell’Associazione IDEA.

All’interno dell’Area “Rovereto Central Park” saranno allestiti uno spazio ristoro, un’area relax e uno spazio musica e intrattenimento per offrire maggior conforto a giocatori e pubblico.

La novità

Quest’anno si aggiunge il coinvolgimento del gruppo “Cestisti per sempre”, che si son dati appuntamento per la cena “Aspettando la 24ORE” e questa avrà luogo proprio a Rovereto Central Park venerdì 21 giugno, quale buona occasione per rievocare qualche pagina storica di basket locale.

Info

Giuseppe Lippolis telefono 347-6451192

Paolo Astori telefono 388-5845990

Valerio Vanin “Associazione IDEA” telefono 366-4430494