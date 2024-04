Ospedale di Alessandria: partito il Master in data management e sperimentazioni cliniche

Ha preso il via venerdì 15 marzo la 3^ edizione del Master di I livello in “Data Management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, attivato dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), diretto da Guido Lingua, dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria attraverso il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi.

Il corso

Sono 22 gli studenti selezionati che seguono il piano formativo da 1.500 ore suddivise in attività di didattica frontale, formazione individuale ed esercitazioni pratiche, nonché una prova finale prevista per ottobre 2025.

Il corso, diretto dal prorettore UPO Roberto Barbato e che ha ricevuto il patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) – Coordinatori di Ricerca Clinica e dell’Associazione Italiana Contract Research Organization (AICRO), ha permesso a oltre il 95% dei masterizzati di avere già un impiego nell’ambito della ricerca.

Il contributo

La commissione selezionatrice ha attribuito a 10 studenti, sulla base del curriculum vitae, una somma di 1.500 euro ciascuno destinati alla copertura parziale della quota d’iscrizione (1.850 euro), grazie al prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

I partecipanti

Sono per il 50% laureati all’UPO e circa il 14% ha una laurea non scientifica. Per quanto riguarda la provenienza, invece, 17 sono i residenti in Piemonte, 3 in Lombardia, 1 in Basilicata e 1 in Puglia: una diversificazione che deriva sicuramente dalla modalità di fruizione di tutte le lezioni in streaming, una novità di questa edizione.