Il pastore Jelin arriva dal Brasile: tre date per l’opera di Brizzi ispirata al Gelindo dei frati di Alessandria

Torna in provincia “Jelin”, l’opera lirica del compositore alessandrino Aldo Brizzi, autore anche del libretto (con la collaborazione di Bruno Masi) per cui si è ispirato al Gelindo dei frati cappuccini di Alessandria, tanto amato anche da Umberto Eco. Cambiando però i nomi ai personaggi, pensando a una platea internazionale, e inserendo una storia parallela, quella di Sara, la ragazza in viaggio.

GLI APPUNTAMENTI

Sono tre le date del nuovo allestimento: il 14 dicembre al Teatro Sociale di Valenza, il 17 al Municipale di Casale, il 20 al Civico di Tortona. La prima assoluta dello spettacolo è stata nel settembre 2021 nel capoluogo, al Teatro Alessandrino di Alessandria, ripreso dalle telecamere di France 4, che ha poi trasmesso “Jelin” in prima serata il 25 dicembre, con repliche a gennaio e in luglio (segno di una buona risposta in termini di share), oltre che in streaming sul suo sito internet.

Le tre date di “Jelin” sono inserite nel Circuito Lirico Piemontese, promosso dall’Impresa Lirica Tamagno presieduta da Angelica Frassetto con la direzione artistica del giovane torinese Giuseppe Raimondo.

I CONTRIBUTI

Il progetto Jelin è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, già determinante per la prima edizione dello scorso anno.

Quest’anno nella produzione si è affiancata all’Impresa Lirica Francesca Tamagno di Torino il Nob-Nùcleo de Opera di Bahia(con sede a Salvador, in Brasile), di cui Brizzi è direttore artistico. Non mancano le novità in questa vicenda ispirata a un mistero franco-piemontese che ruota intorno al pastore che per primo arrivò ad adorare Gesù.



I PROTAGONISTI

Arrivano dal Brasile il baritono Carlos Morais (Jelin), un ex giocatore di volley, 35 anni, un marcantonio di un metro e 94 d’altezza; il tenore Carlos Eduardo Santos, con cui Brizzi lavora dal 2016 e finalista quest’anno al concorso Callas; Il basso Josehr Santos, con grande freschezza vocale; il soprano Graça Reis che in Jelin interpreta un’intensa Maria.

Riconfermati alcuni componenti dello scorso cast: il basso Sergei Morozov nel doppio ruolo di Giuseppe e di Manè (l’equivalente di Mafé nella Divota Cumedia dei frati); i soprano Luciana Pansa (Sara) e Silvia Lee (Nomine, figlio di Jelin), il baritono Luigi Pisapia (Jefferson/Medoro).

LE PAROLE

Aldo Brizzi sognava questo lavoro quand’era giovanissimo spettatore al teatro San Francesco di Alessandria : “Una vicenda di uomini che agiscono sullo sfondo degli avvenimenti dell’anno zero, trasportati in una realtà a noi più attuale. Un mix di spettacolo comico e popolare con un fondo che coinvolge il mondo della spiritualità e tocca le corde dell’emozione di bambini e adulti“.

INFO

Contatti: Impresa Lirica Francesco Tamagno, www.liricatamagno.it, [email protected], tel. 389-0606202

Ufficio stampa: Brunello Vescovi, [email protected]