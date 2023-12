Il Concerto Natalizio dell’Orchestra del “Vivaldi” inaugura stasera la stagione sinfonica alessandrina

Questa sera, venerdì 22 dicembre, alle 21 nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria (via Giulio Monteverde, 49 – Alessandria) , l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Vivaldi” aprirà ufficialmente la stagione sinfonica alessandrina con un concerto a tema natalizio.

Sarà il maestro Marcello Rota, con la formazione sinfonica del “Vivaldi”, a inaugurare la stagione concertistica 2024 promossa da Città di Alessandria, ASM “Costruire Insieme” e l’Opera Carlo Felice di Genova. Precisa il direttore del Conservatorio, professor Marco Santi: “Ogni anno, la nostra Orchestra Sinfonica offre al pubblico alessandrino un concerto in prossimità delle feste natalizie. Quest’anno, però, l’appuntamento assume un significato particolare, in quanto costituisce il momento inaugurale della prestigiosa stagione sinfonica scaturita dalla collaborazione fra la nostra Città e il Teatro Carlo Felice di Genova. Tutta la nostra comunità interpreta, orgogliosamente, il coinvolgimento del Conservatorio come un riconoscimento del livello qualitativo garantito dalla nostra principale formazione: l’Orchestra sinfonica”.

Il programma dell’evento propone due celebri composizioni che bene si coniugano con il clima natalizio: ‘Lo Schiaccianoci’ di Pëtr Il’ič Čajkovskij e ‘La Boutique fantasque’ di Ottorino Respighi. Ingresso libero.

La stagione

“Passion” è la seconda stagione di grandi concerti di musica classica: 5 gli appuntamenti in cartellone da dicembre 2023 a maggio 2024, programmati in Chiese di valore storico-artistico, con proposte di alto profilo musicale. Dopo l’appuntamento pre-natalizio, ecco le altre 4 date:

Mercoledì 7 febbraio 2024 – ore 21 – Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova con il Concerto “MOZART L’ITALIANO” , direttore e solista Alexander Lonquich – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (via Monteverde 49).

con il Concerto direttore e solista Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (via Monteverde 49). Giovedì 29 febbraio 2024 – ore 21 – Concerto “SERENATE PER ARCHI” con l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova , direttore e solista Domenico Nordio – La location del concerto è in corso di definizione.

Concerto con , direttore e solista La location del concerto è in corso di definizione. Giovedì 28 Marzo 2024 – ore 21 – “CONCERTO DI PASQUA” con l’ Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova diretta da Riccardo Minasi – Teatro Alessandrino (via Verdi 12).

con diretta da – Teatro Alessandrino (via Verdi 12). Mercoledì 29 maggio 2024 – ore 21 – Concerto “VIRTUOSI” dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, direttore Alessandro Cadario – Complesso di Santa Maria di Castello.