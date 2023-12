Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende

Venerdì 22 dicembre – cieli sostanzialmente soleggiati, con velature in transito e annuvolamenti consistenti sui settori nordoccidentali e settentrionali. Precipitazioni in genere di debole entità sui settori alpini specie quelli nordoccidentali, a tratti moderati sui confini esteri, a carattere nevoso oltre i 1.500m di quota. Fenomeni che andranno esaurendosi nel pomeriggio. Zero termico stazionario o in lieve calo a sui 1.900m a nord. Ventilazione nordoccidentale a tutte le quote, forti o molto forti in montagna, moderati e localmente forti altrove, specie sul torinese e parte dell’alessandrino. Temperature in generale aumento, comprese tra i 3/5º le minime e tra i 17/19º le massime; localmente punte di 20° nel torinese.

Sabato 23 dicembre – cieli poco nuvolosi o velati, specie sulle creste alpine di confine. Precipitazioni assenti, zero termico visto in aumento sino a 3.500/3.700m. Ventilazione da nord-ovest in montagna, forti sulle Alpi e a tratti moderati sull’Appennino, deboli, localmente moderati occidentali altrove. Temperature in generale aumento, comprese tra i 5/7º le minime e tra i 15/18º le massime.

Domenica 24 dicembre – soleggiato con addensamenti irregolari nel pomeriggio, foschie e possibili nebbie sulle pianure orientali in serata. Precipitazioni assenti salvo deboli sulle creste di confine estere in serata. Zero termico in leggero calo sino a 3.200m, stazionario sui 3.000m sul Verbano. Temperature in calo, comprese tra 1/3º le minime e tra i 10/12º le massime.

Lunedì 25 dicembre, Natale – tempo piuttosto variabile, qualche nube di passaggio, ma generalmente senza precipitazioni. Locali nevicate saranno possibili a quote elevate sui rilievi alpini di confine, temperature più fresche di mattina, miti di pomeriggio.

Manuel Atzori