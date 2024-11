Solidarietà: aspettando il 25 dicembre con il ‘Memorial Cristian Zucconi’

Anche quest’anno le luci della solidarietà si accendono sulle feste e chiudono un anno ricco di iniziative per il Memorial Cristian Zucconi. Dopo il successo della prima edizione, torna il Mercatino di Natale benefico organizzato dall’associazione di Bassignana e lo fa raddoppiando le bancarelle. Un’opportunità per portarsi avanti con i regali, divertendosi e sostenendo la generosità.

Bancarelle, canti e regali per i più piccoli

Domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 18, presso il parco giochi di piazza della Vittoria a Bassignana (AL), le bancarelle di Natale saranno l’occasione giusta per trovare il regalo da mettere sotto l’albero e fare beneficenza a favore dei meno fortunati. Si potranno anche acquistare i panettoni del Memorial e i biglietti della Lotteria dell’associazione.

Un 2024 denso di iniziative solidali

La giornata interamente dedicata alla beneficenza chiude un anno ricco di iniziative per l’associazione no profit di Bassignana: dall’appuntamento annuale del Memorial Day, fino all’impegno nel contrasto al cyberbullismo, passando per il “Car-Therapy Day”, evento interamente dedicato a ragazze e ragazzi disabili, e alle giornate di prevenzione medica in partnership con l’Unità territoriale di Valenza di Croce Rossa Italiana.